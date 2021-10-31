Специальный музыкальный плейлист прозвучит на шоу "Поющие мосты" в День памяти жертв блокады Ленинграда

Мероприятие проводится совместно с петербургским штабом регионального отделения "Бессмертного полка России".

В ночь с 6 на 7 сентября в рамках звукового шоу "Петербургского дневника" "Поющие мосты" жители и гости Санкт-Петербурга смогут услышать специальный музыкальный плейлист, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Мероприятие проводится совместно с петербургским штабом регионального отделения "Бессмертного полка России".

Традиционно программа начнется в 01:10 с исполнения "Гимна Великому городу" из балета Рейнгольда Глиэра. В эту ночь Дворцовый мост будет разведен под звуки "Ленинградской" Симфонии №7 Дмитрия Шостаковича. Также прозвучит отрывок "Вокализа" Сергея Рахманинова в исполнении народной артистки СССР Галины Вишневской, которая во время блокады служила в частях ПВО и выступала с концертами для защитников города. Завершит памятную программу отрывок романса Георгия Свиридова из музыки к драме Александра Пушкина "Метель".

Звуковое шоу "Поющие мосты" проводится в Санкт-Петербурге с 2016 года издательством "Петербургский дневник" при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Во время шоу зрители могут насладиться симфоническим исполнением музыки петербургских и ленинградских композиторов, а также наблюдать захватывающие лазерные проекции на разводных мостах.

За годы существования проекта шоу посетили более 20 миллионов человек, а сам он входит в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма. В прошлом сезоне Дворцовый мост "пел" 46 ночей, зрители увидели 24 лазерные проекции и услышали более 500 минут классической музыки, с акцентом на произведения Мусоргского, Чайковского, Глинки, Шостаковича.

Фото: Piter.TV