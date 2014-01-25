Ежемесячно компания "Биокад" в силах производить 20 млн доз вакцины "Спутник V"

Компания каждый раз наращивает объем производства, поскольку видит экспортный потенциал вакцины.

Российская биотехнологическая компания "Биокад" в силах производить 20 млн комплектов доз вакцины от ковида "Спутник V" в месяц. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании Дмитрий Морозов.

По его словам, компания каждый раз наращивает объем производства, поскольку видит экспортный потенциал вакцины. Также Морозов считает, что в скором времени препарат будет одобрен Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее стало известно, что в Петербурге испытают на добровольцах вакцину от COVID-19 в виде назального спрея, которую назвали "Корфлювеком".

Фото: Piter.TV