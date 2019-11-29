Оператор связи опробует возможности 5G на беспилотных самосвалах

В рамках испытаний сотовый оператор развернет сеть 5G на угольном разрезе "Черногорский".

Сотовый оператор "Вымпелком" ("Билайн") испытает управление беспилотными самосвалами БелАЗ на угольном разрезе в Хакасии при помощи сети 5G. Об этом сообщило РИА "Новости".

В рамках испытаний сотовый оператор развернет сеть 5G на угольном разрезе "Черногорский". Управлять самосвалами будут с помощью высокоскоростной сети и камер высокого разрешения. Для проведения испытаний оператор на оборудовании Huawei развернул фрагмент сети 5G протяженностью 1,5 километра, покрывающей маршрут следования самосвалов-роботов

Новая система поможет минимизировать задержки на производстве и повысить безопасность управления машинами. Эксперимент будет длиться несколько дней и поможет внедрить данную систему в дальнейшем на другой беспилотный транспорт. Как отметили специалисты, внедрение сетей 5G на предприятиях открытых горных работ открывает широкие перспективы для новейших решений промышленной безопасности и диспетчеризации.

Фото: БелАЗ