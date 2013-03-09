"Он был истерически-психическим": Мария Голубкина об Андрее Миронове и его методах воспитания

По словам актрисы, родители придерживались весьма жестких методов воспитания.

Российская актриса Мария Голубкина рассказала, как воспитывали ее родители. По словам артистки, мать и отчим были плохими педагогами и придерживались весьма жестких методов воспитания. Об этом Мария рассказала в одном из своих интервью.

"Если говорить честно, то он был истерически-психическим", — так Мария описала отчима, легендарного Андрея Миронова в порыве злости. Артистка считает, что он получал удовольствие, когда орал на нее. Однако "папа пытался воспитывать, а мама просто выносила мозги".

Марии Голубкиной было 13 лет, когда умер Андрей Миронов. В этот момент артист был на гастролях в Риге, и ему стало плохо прямо на сцене. Актриса призналась, что впервые увидела смерть так близко и долго не могла смириться с потерей отца, каковым она считала Миронова всю жизнь.

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Фото: Instagram / golubkina1973