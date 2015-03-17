"Бесправный" петербуржец насмерть сбил велосипедистку

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП со смертельным исходом произошло накануне на Выборгском шоссе. Как стало известно Piter.tv 20 июня, накануне вечером, 33-летний петербуржец за рулем "Хонды Аккорд" насмерть сбил 34-летнюю велосипедистку. Трагедия произошла на 503-м километре Выборгского шоссе.

Водитель иномарки не имел водительских прав: его лишили документа на 21 месяц около года назад за отказ от медосвидетельствования, однако права он не сдал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv