"Барселона" может включить Антуана Гризманна в сделку по Неймару

Каталонский клуб готов пойти на эту меру, чтобы вернуть бывшего игрока обратно.

По информации портала Diario Sport, у испанской "Барселоны" возникли проблемы с трансфером бразильского нападающего Неймара, который играет во Франции за "ПСЖ".

В связи с пандемией коронавируса клуб испытывает финансовые трудности. Из-за этого руководство "Барселоны" не сможет предложить за футболиста 180 миллионов евро, которые устроят команду из Парижа. В качестве альтернативного варианта испанцы могут включить в сделку форварда Антуана Гризманна. Француз перешел в "Барселону" из мадридского "Атлетико" прошлым летом, но не смог стать одним из лидеров команды.

Напомним, Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 года. В составе "каталонцев" бразилец стал двукратным чемпионом Испании и обладателем кубка Лиги чемпионов. В августе 2017-го Неймар перешел в "ПСЖ". Клуб из Франции заплатил за него 222 миллиона евро. Это рекордный трансфер в истории футбола.

Ранее стало известно, что УЕФА официально перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок.

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