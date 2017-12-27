BURITO: Моё кредо - не давать никому советов

Не так давно в Ледовом дворце состоялось главное музыкальное событие года премия Золотой Граммофон 2017. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и пообщался с одним из главных героев вечера солистом группы Burito Игорем Бурнышевым.

За свою долгую карьеру в шоу бизнесе Игорь переборовал себя в разных ролях от режиссера-постановщика до клипмейкера, диджея, хореографа и наконец солиста. Мы решили узнать совет, который он бы мог дать молодым артистам, желающим пробиться на большую сцену:

Есть мое кредо, не давать советов никому, потому что, наверное, это не правильно. По большому счету советы это субъективная вещь, которая порой, начиная с детского возраста, мешает личности планомерно и качественно развиваться. Поэтому, я не сижу в жюри, не даю советов. Если только во внутреннем социуме семьи, друзей, мы можем говорить на чистоту. Только по запросу могу дать советы по конкретному случаю. Это не может быть общим опосредованным, а всегда очень конкретно. BURITO

Видео: Piter.TV

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова Надежда Путинцева, Ксения Крохина