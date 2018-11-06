"Аякс" разгромил "Реал" и выбил действующего чемпиона из турнира

"Реал" впервые с 2009 года не прошел стадию 1/8 финала Лиги Чемпионов и не сможет защитить титул, который выигрывал три раза подряд до этого.

Голландский футбольный клуб "Аякс" нанес разгромное поражение испанскому "Реалу" со счетом 4:1 в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Чемпионов и выбил королевский клуб из розыгрыша еврокубка.



В составе гостей голами отметились Хаким Зийех (7-я минута), Давид Нерес (18), Душан Тадич (62) и Лассе Шёне (72), у хозяев один гол забил Марко Асенсио (70). Напомним, что прошлая встреча завершилась победой испанцев (2:1), однако по итогу двух игр общий счет в противостоянии составил 5:3 в пользу клуба из Амстердама. Таким образом "Реал" впервые с 2009 года не прошел стадию 1/8 финала Лиги Чемпионов и не сможет защитить титул, который выигрывал три раза подряд до этого.



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Фото: globallookpress.com