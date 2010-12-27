Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
"Автово" закрывали на десять минут из-за бесхозного предмета
Сегодня, 18:05
0
Asyaromanenkova
56

"Автово" закрывали на десять минут из-за бесхозного предмета

0
 
 

Пресс-служба метрополитена сообщает. что станцию метро "Автово" закрыли на вход и выход. Но вскоре ее открыли.

Еще одну станцию закрыли на вход и выход в понедельник, 28 августа. Вестибюли "Автово" стали недоступны пассажирам в 17.56. Причина. как сообщает пресс-служба метрополитена, в бесхозном предмете. Правда, ограничения продлились недолго. В 18.05 станция уже открылась на вход. НИкаких опасных предметов на месте не обнаружено.

Короткое перекрытие станции немного напугало пассажиров. Станция находится у транспортной развязки, поэтому там проходит много пассажиров, которые пересаживаются на маршрутки до пригородов.

Теги: автово , метро спб , новости спб , подозрительный предмет , происшествия спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5