"Автово" закрывали на десять минут из-за бесхозного предмета

Пресс-служба метрополитена сообщает. что станцию метро "Автово" закрыли на вход и выход. Но вскоре ее открыли.

Еще одну станцию закрыли на вход и выход в понедельник, 28 августа. Вестибюли "Автово" стали недоступны пассажирам в 17.56. Причина. как сообщает пресс-служба метрополитена, в бесхозном предмете. Правда, ограничения продлились недолго. В 18.05 станция уже открылась на вход. НИкаких опасных предметов на месте не обнаружено.

Короткое перекрытие станции немного напугало пассажиров. Станция находится у транспортной развязки, поэтому там проходит много пассажиров, которые пересаживаются на маршрутки до пригородов.