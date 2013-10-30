"Автоваз" закладывает более 45 млрд рублей инвестиций в производство ежегодно

Сергей Громак указал на финансовые вложения в развитие компании.

Российская компания "Автоваз" планирует ежегодно выделять более 45 миллиарда рублей на инвестиции в собственное производство вплоть до 2030 года. Соответствующее заявление сделал вице-президент автопредприятия по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании Сергей Громак, выступая на профильной сессии "Российский автопром: курс на Восток или технологический суверенитет?". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Во время специального инвестиционного контракта компания вложила 78 млрд рублей.

Сейчас мы очень существенно, вот последний год и наши планы до 2030 года, мы очень существенно нарастили инвестиционную программу. Мы тратим на инвестиции на период до 2030 года более 45 млрд рублей каждый год. Сергей Громак, эксперт

Как сообщал ранее президент "Автоваза" Максим Соколов, инвестпрограмма компании в 2024 году составит около 50 млрд рублей

"Автоваз" запустит производство модели e-Largus в Ижевске в конце сентября.

Фото и видео: ВЭФ 2024