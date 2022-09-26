"Автостат": в России импорт новых легковых автомобилей сократился на 64%

Эксперты пояснили, из каких стран машины поступают в Россию.

Импорт новых легковых автомобилей на территорию России за первые десять месяцев 2025 года сократился на 64 процентов, до уровня в 290 тысяч единиц по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Соответствующее заявление сделал через собственный Telegram-канал директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. Эксперт указал, что ввоз новых автомобилей с китайской земли сократился на 68 процентов, до 210 тысяч штук. Пока что Пекин остается наи более широким каналом поставок . На эту страну приходится 72,5 процентов машин от общего объема. Кроме того, транзит через Киргизию в текущем году сократился на 52,5 процента, до 32,5 тысяч экземпляров.

"Вижу три причины столь сильного сокращения объемов импорта. Первая - сокращение объемов рынка (-20%). Вторая большие прошлогодние стоки. И третья - увеличение объемов сборки на территории России. Каждая внесла свой вклад. Сергей Целиков, директор "Автостата"

Специалист заметил, что следует упомянуть о двух растущих направлениях. Речь идет о Белоруссии и Южной Корее. Пока что объемы ввоза из этих стран невелики - из каждой чуть более четыре процента от общего объема поставок. Сеул в большинстве отправляет в Россию KGM, а Минск служит транзитной страной из Европейского союза. В топ-пять стран-экспортеров также входит Казахстан, откуда вв нашу страну за указанный период ввезли 10 тысяч новых легковых автомобилей.

"Автостат": автодилеры прогнозируют снижение продаж новых легковых авто в ноябре.

Фото: Telegram / Сергей Целиков - Автостат