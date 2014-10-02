"Автостат": автодилеры прогнозируют снижение продаж новых легковых авто в ноябре

Рост показателей может произойти весной 2026 года.

"Автостат" сообщил о том, что российские автодилеры прогнозируют снижение продаж новых легковых транспортных средств в ноябре 2025 года. Такой комментарий информационному агентству "ТАСС" сделал генеральный директор ГК "Автоспеццентр" Андрей Терлюкевич. Эксперт добавил, что сейчас показатели текущего месяца отстают от предыдущего. Он добавил, что октябрь поставил рекорд в 2025 году на отметке в 140 тысяч проданных единиц. Также известно, что контрактование с новыми покупателями просело на 40 процентов. Если тенденция продолжится, то месяц закроется с результатом продаж в 140-150 тысяч новых автомобилей. Ожидается, что если оживление продаж произойдет, то этого стоит ожидать не ранее весны следующего года.

Начался ноябрь неважно. Но мы связываем это в том числе с праздничными днями. Люди из мегаполисов, где представлены наши дилерские центры, разъезжались на короткие каникулы. В ноябре еще будет достаточно активная фаза продаж на фоне изменения механики расчета утильсбора.... Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф"

Напомним, что по итогам октября 2025 года в России было реализовано 165,7 тысяч новых легковых автомобиля. Это количество на 3,2 процента меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

