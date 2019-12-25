Россиянам рассказали, как получить выплату за повреждения автомобиля на парковке

Егор Лысой рассказал о том, как получить компенсацию при полисе каско и отсутствии такого документа.

Риски повреждения автомобилей могут быть непредсказуемы, а материальный ущерб может быть получен от различных обстоятельств, начиная от падения деревьев и элементов зданий, как, например, в ситуации с обрушением части конструкции горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, так и заканчивая сильным ветром. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился руководитель центра урегулирования розничных убытков "Сберстрахования" Егор Лысой. Эксперт объяснил жителям страны, как они могут получить выплату за повреждение транспортного средства, оставленного на парковке.

Специалист объяснил, что инцидент в Красногорске, на территории которого при обрушении колонны были повреждены десятки машин, является наглядным примером того, насколько непредсказуемыми могут быть риски для автовладельцев. В том случае, если транспорт пострадал от обрушения или падения объектов, а владелец имеет полис каско, то ущерб компенсирует страховая компания. Подобный документ защищает не только при ДТП, но и при непредвиденных событиях вне дороги: погодных явлениях, падениях конструкций, обрушениях или других внешних воздействиях. При выявлении повреждений в первую очередь важно обратиться в страховую организацию. Далее их специалисты расскажут о тех шагах, которые следует предпринять для правильного оформления обращения.

За 10 месяцев этого года "Сберстрахование" выплатила по полисам каско 280 млн рублей по более чем 3 тыс. случаев повреждения авто из-за падения на них посторонних объектов. Егор Лысой, аналитик

Эксперт добавил, что для автолюбителя важно зафиксировать все обстоятельства повреждения машины. Для этого требуется сделать фотографии и видеозаписи повреждений с разных ракурсов при хорошем освещении. Не следует убирать обломки до приезда полиции. Далее важно вызвать наряд по телефонам 102 или 112. Далее сотрудники профильного ведомства зафиксируют факт происшествия, а составленные документы пригодятся при обращении в страховую компанию. Если у человека нет полиса каско, то вернуть денежные средства за причиненный ущерб можно в судебном порядке, если получится доказать, что автомобиль пострадал по вине собственника здания или организации, ответственной за его содержание.

Потребуется подтвердить, что автомобиль был припаркован по правилам, а повреждения возникли из-за ненадлежащего состояния территории или конструкций. Егор Лысой, аналитик

