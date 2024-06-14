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В Петербурге перечислены особенности медицинской помощи в отпуске за границей
Сегодня, 16:07
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В Петербурге перечислены особенности медицинской помощи в отпуске за границей

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Статистика показывает, что 40% россиян обращаются к медикам, когда отдыхают за рубежом.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперты рассказали об особенностях медицинской помощи в отпуске за границей. 

Статистика показывает, что 40% россиян обращаются к медикам, когда отдыхают за рубежом. Международный юрист Фунда Инал Чукавин советует выбирать полис, в который включены амбулаторные и стационарные лечения, вызов врача, доставка в больницу и стоматология. Если наступает страховой случай, то сначала нужно позвонить в страховую. Оператор даст инструкции на будущее. 

При этом путешественникам напомнили, что страховой полис не покрывает случаи при алкогольном опьянении.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы перечислили лучшие места для отдыха летом. Большинство горожан уверены: лучший способ провести летний отпуск – отправиться на морской берег. Второе место по предпочтениям занимает вариант остаться дома. 

Фото: Piter.TV 

Теги: путешествие, страховка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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