В Петербурге перечислены особенности медицинской помощи в отпуске за границей

Статистика показывает, что 40% россиян обращаются к медикам, когда отдыхают за рубежом.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперты рассказали об особенностях медицинской помощи в отпуске за границей.

Статистика показывает, что 40% россиян обращаются к медикам, когда отдыхают за рубежом. Международный юрист Фунда Инал Чукавин советует выбирать полис, в который включены амбулаторные и стационарные лечения, вызов врача, доставка в больницу и стоматология. Если наступает страховой случай, то сначала нужно позвонить в страховую. Оператор даст инструкции на будущее.

При этом путешественникам напомнили, что страховой полис не покрывает случаи при алкогольном опьянении.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы перечислили лучшие места для отдыха летом. Большинство горожан уверены: лучший способ провести летний отпуск – отправиться на морской берег. Второе место по предпочтениям занимает вариант остаться дома.

Фото: Piter.TV