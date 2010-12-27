В Петербурге задержана банда "автоподставщиков"

Правоохранительные органы задержали преступников, подстраивающих аварии в Петродворцовом районе ради денежного возмещения.

Сотрудники уголовного розыска задержали преступников, которых обвиняют в автоподставе. По версии следствия, злоумышленники провели целую серию обманных действий по вымоганию денег с жертв.

Днем 19 декабря в полицию доставили 37-летнего и 38-летнего петербуржцев. Мужчин обвиняют в грабеже. Известно, что 14 июля 2017 года на территории Петродворцового района злоумышленники похитили 875 тысяч рублей у автовладельца, которому подстроили ДТП. Представители полиции займутся сбором улик, доказывающими причастность мошенников к еще нескольким эпизодам с подставными авариями.