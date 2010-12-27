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В Петербурге задержана банда "автоподставщиков"
Сегодня, 9:23
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lesjasap
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В Петербурге задержана банда "автоподставщиков"

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Правоохранительные органы задержали преступников, подстраивающих аварии в Петродворцовом районе ради денежного возмещения.

Сотрудники уголовного розыска задержали преступников, которых обвиняют в автоподставе. По версии следствия, злоумышленники провели целую серию обманных действий по вымоганию денег с жертв.
 
Днем 19 декабря в полицию доставили 37-летнего и 38-летнего петербуржцев. Мужчин обвиняют в грабеже. Известно, что 14 июля 2017 года  на территории Петродворцового района злоумышленники похитили 875 тысяч рублей у автовладельца, которому подстроили ДТП. Представители полиции займутся сбором улик, доказывающими причастность мошенников к еще нескольким эпизодам с подставными авариями.
Теги: авария , автоподстава , дтп , петродворцовый район
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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