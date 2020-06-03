"АвтоВАЗ" покинул европейский рынок

Компания "АвтоВАЗ" ушла с европейского рынка. Генеральный дистрибьютор компании в Европе Lada Automobile GmbH Deutschland сообщил, что поставка автомобилей прекращена.
На складе осталось несколько автомобилей Vesta в стандартной комплектации. Остальные машины были распроданы ретейлерам. Дистрибьютор пояснил, что о сокращении поставок компания уже предупреждала ранее. Возможно "АвтоВАЗ" вернется на европейский рынок через три года, но это маловероятно.
Напомним, российский производитель был вынужден уйти из-за новых экологических требований. Доработка двигателей оказалась экономически нецелесообразной из-за низкого спроса на данные автомобили.
Видео: Youtube/ RUSTECHNOLOGIES
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