"АвтоВАЗ" покинул европейский рынок

Дистрибьютеры сомневаются, что компания вернется на этот рынок вновь. Всеми виной новые экологические требования.

Компания "АвтоВАЗ" ушла с европейского рынка. Генеральный дистрибьютор компании в Европе Lada Automobile GmbH Deutschland сообщил, что поставка автомобилей прекращена.

На складе осталось несколько автомобилей Vesta в стандартной комплектации. Остальные машины были распроданы ретейлерам. Дистрибьютор пояснил, что о сокращении поставок компания уже предупреждала ранее. Возможно "АвтоВАЗ" вернется на европейский рынок через три года, но это маловероятно.

Напомним, российский производитель был вынужден уйти из-за новых экологических требований. Доработка двигателей оказалась экономически нецелесообразной из-за низкого спроса на данные автомобили.

Видео: Youtube/ RUSTECHNOLOGIES