Артиста нашли мертвым в мусорном баке на Софийской

Умершего опознал приемщик металлолома.

Бездомного по прозвищу Артист нашли мертвым во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело неизвестного мужчины нашли в мусорном баке на Софийской улице 6 октября около 10:30. На вид мужчине 35-40 лет, рыжие волосы, борода, одет умерший был в черные брюки, серые кроссовки и серую куртку. На правой руке полицейские нашли гематому и под левым глазом – синяк.

Умершего опознал приемщик металлолома, им оказался бездомный по имени Максим, у которого также было прозвище Артист.

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Видео: Piter.TV