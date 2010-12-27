В Саратове бомж изнасиловал врача, который спешил к пациенту

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование".

Накануне вечером, 16 сентября, врача поликлиники изнасиловал бездомный мужчина.

Сообщается, что 24-летняя врач поликлиники шла на вызов к пациенту в Заволжском районе Саратова около 17 часов 30 минут. Молодая женщина не смогла найти адрес и спросила дорогу у прохожего мужчины. Мужчина вызвался проводить врача до места, завел в безлюдное место и изнасиловал. После содеянного он скрылся, а женщина обратилась в полицию.

По информации СМИ мужчина задержан, им оказался мужчина 1964 года рождения без определенного места жительства. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье "изнасилование".

Фото: архив