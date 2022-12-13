"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в АПЛ

Команда закрепилась на первом месте в турнирной таблице.

"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

Оба гола были забиты в первом тайме. На 14-й минуте вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис срезал мяч в свои ворота. На 36-й минуте Мартин Эдегор пробил с дальней дистанции точно в цель.

После 18-ти матчей "Арсенал" остается в лидерах турнирной таблицы АПЛ, набрав 47 очков и оторвавшись от ближайших преследователей на восемь баллов. "Тоттенхэм" остался на пятом месте, имея в активе 33 очка.

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" уступил "Саутгемптону" в четвертьфинале Кубка лиги.

Видео: YouTube / Arsenal