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Музыканта Антона Лисcова госпитализировали с подозрением на инфаркт
Сегодня, 14:45
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Музыканта Антона Лисcова госпитализировали с подозрением на инфаркт

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Его состояние оценивается как стабильное.

Бывший участник группы Little Big, Антон Лиссов, был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Лиссов в настоящее время находится в отделении неотложной кардиологии. Он поступил в больницу с жалобами на боли в груди. Состояние музыканта оценивается как стабильное.

Антон Лиссов был участником группы Little Big с 2014 года. В 2022 году основные члены коллектива Илья Прусикин, Софья Таюрская и режиссер Алина Пязок переехали в Лос-Анджелес, тогда как Лиссов решил остаться в России и возобновить свой первоначальный музыкальный проект Jane Air.

Фото: ВКонтакте  / Антон Лиссов

Upd: По информации Telegram-канала SHOT, музыканта могут выписать из больницы уже на следующей неделе.

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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