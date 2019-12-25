Музыканта Антона Лисcова госпитализировали с подозрением на инфаркт

Его состояние оценивается как стабильное.

Бывший участник группы Little Big, Антон Лиссов, был госпитализирован с подозрением на инфаркт. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Лиссов в настоящее время находится в отделении неотложной кардиологии. Он поступил в больницу с жалобами на боли в груди. Состояние музыканта оценивается как стабильное.

Антон Лиссов был участником группы Little Big с 2014 года. В 2022 году основные члены коллектива Илья Прусикин, Софья Таюрская и режиссер Алина Пязок переехали в Лос-Анджелес, тогда как Лиссов решил остаться в России и возобновить свой первоначальный музыкальный проект Jane Air.