"Со второго дня атмосфера накалилась. В ход пошли даже магические проклятия". Питерский участник магического реалити "Место силы" на ТНТ Андрей Харрис раскрыл подробности жизни в магическом доме

Сильного экстрасенса выгнали в результате заговора.

По субботам на телеканале ТНТ выходит новое мистическое реалити "Место силы", в котором экстрасенсы разгадывают тайны и загадки Питера, а также пытаются ужиться в магическом доме. Каждую неделю в гости к участникам проекта приходит звездный гость, чтобы получить ответы на свои сокровенные вопросы. Уже с первой серии на проекте начались интриги и заговоры. Так, в прошлом выпуске участники решили, что кто-то намеренно вредит им проходить испытания. Одна из коалиций проголосовала против Андрея Харриса, пластического хирурга и Питера. Он покинул проект, но раскрыл немало секретов жизни в магическом доме.

Андрей Харрис признался, что ушел в результате заговора.

Все мы обладаем способностями, но в жизни абсолютно разные люди. Одни готовы плести интриги и использовать хитрые психологические манипуляции на пути к победе. Честь в магии не последняя вещь, пространство всегда отвечает на твои действия. Я старался не мешать другим ребятам в работе, не перебивать во время групповых испытаний и тем более подстрекать к принятию нужного мне решения. Такая позиция оказалась не близка группе участников (Андрей Бацуев, Талгат, Диана Кожема и Катя Костина). Специально контакты с ними я не налаживал, а человеческого общения с главой этого объединения Андреем Бацуевым - не получилось. Думаю, что ребята понимали, что я не буду голосовать по их указаниям и решили меня убрать, - высказался Андрей Харрис о своем уходе.

Также бывший участник раскрыл секреты проживания в общем магическом доме. Оказалось, что атмосфера среди участников была более, чем напряженная.

Спокойным в доме был только первый день. Мы все очень устали после насыщенного дня. К вечеру социальная дистанция пообмякла, и мы начали общаться. Узнали друг друга получше. Это было очень приятно. Но со второго дня атмосфера накалилась. Были подозрения, что в ход пошли даже магические проклятия. Многие из участников проводили диагностики на магических системах и видели негатив. Но, скорее всего, имел место обычный человеческий фактор. Микрокомпании обсуждали друг друга. Искренность испарилась, и, конечно же, напряжение в воздухе многие чувствовали, как темную магию. Нельзя было доверять никому, совместное существование стало напряженным, - прокомментировал Андрей.

Одним из самых ярких испытаний на проекте Андрей Харрис считает расследование в знаменитой и загадочной янтарной комнате, где он вызвал дух императрицы Елизаветы Петровны.

Мистическое реалити "Место силы" смотрите на ТНТ по субботам в 19.00.

Фото и видео: ТНТ