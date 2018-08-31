С 25 октября по Петербургу будет курсировать ретротрамвай "Американка"

Трамвай будет ездить четыре раза в день.

В пятницу, 25 октября, в Петербурге запустят движение легендарного трамвая "Американка". Ретротрамвай "Первый туристический" отправится от Музея городского электрического транспорта и охватит основные достопримечательности города, сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

"Американка" - репликар ленинградского вагона ЛМ-33, который курсировал по городу на протяжении 46 лет. Спустя 40 лет трамвай вернется, чтобы стать новым туристическим брендом Петербурга.

В пресс-службе отметили, что репликар полностью повторяет облик исторического вагона, но при этом соответствует всем современным требованиям безопасности и энергоснабжения. Вагон восстановили в Производственном депо Горэлектротранса.

Маршрут "Первого туристического" проляжет от первого трамвайного парка на Васильевском острове до Цирка на Фонтанке. "ЛМ-33" проедет по шести мостам - Тучкову, Сампсониевскому, Литейному, Белинского, 1-му Садовому и Троицкому. Всего на маршруте будет 16 остановок.

25 октября трамвай совершит один специальный рейс, но в дальнейшем будет ежедневно отправляться от Музея городского электрического транспорта в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00.

Фото: М.Черныш / wikipedia.org