Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал с рабочим визитом в Заневском городском поселении. Глава региона осмотрел знаковые инфраструктурные объекты, среди которых – строительство транспортной развязки в Кудрово. Уже в следующем году она соединит Мурманское шоссе с Центральной улицей. Дорожные работы здесь идут с опережением графика ввиду высокой социальной значимости объекта.

Современнейшая транспортная развязка, это спрямление дороги на въезд Кудрово, это хорошие разъезды, это появление подземного пешеходного перехода, который и упростит передвижение жителям, и в то же время упростит передвижение автомобилистам, потому что не будет таких долгих ожиданий или переключений светофора. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ожидается, что новая развязка решит проблемы с пробками как для ленинградцев, так и для жителей Санкт-Петербурга. Продуманы и маршруты движения пешеходов к будущей станции метро "Кудрово" и популярному торгово-развлекательному центру.

Также на этой схеме видно уже место строительства и нового нашего метро, метро "Кудрово", которое все с нетерпением ждут, и не только кудровчане, но и жители Всеволожского района. Это и Янино, и Колтуши. Это для всех для нас будет очень здорово и очень важно. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения

Особое внимание губернатор уделил социальным проектам. Один из них – "Наш общий дом" – центр, который стал точкой притяжения для волонтёров, семей участников СВО и общественных объединений. Здесь плетут маскировочные сети, собирают гуманитарные грузы, помогают тем, кто нуждается в поддержке.

Это грантовый объект, который работает три года. Это "Наш общий дом", проект Заневского городского поселения, реализуемый Женским советом Всеволожского района. Александр Дрозденко оказал содействие проекту: установка кондиционера и поддержка работы центра. За последние два года коллектив и участники изготовили более тысячи маскировочных сетей — значимый вклад в специальную военную операцию. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения

Благодаря работе центра за время его существования отправлено 26 гуманитарных конвоев, переданы дроны, генераторы, средства связи и маскировки. Более тысячи сетей сплели местные мастерицы. Также, благодаря этому проекту, в прошлом году в зону специальной военной операции были отправлено 18 гуманитарных рейсов, в этом – уже 8.

Спасибо, хорошее дело делаете, спасибо огромное. Тем более сами так же приходите добровольно, по повелению души и сердца. Такой расходный материал постоянно нужен. Конечно, все верим, что победа не за горами. Я всегда говорил, что в 25-м году, как в 45-м, но надо победу поддержать. Потому что надо, чтобы каждый для этого хоть чуть-чуть, но что-то делал. И тогда это всё уже в такую большую реку помощи превращается. Поэтому очень хорошее подспорье для наших ребят. Спасибо. Искренне, всей души, спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Здесь же Александр Юрьевич пообщался с волонтерами Янино и Кудрово: внимательно выслушал каждого, ответил на вопросы и еще раз поблагодарил неравнодушных граждан за активную жизненную позицию.

Те вопросы, которые поднимались, в основном вопросы органов местного самоуправления. И мы их взяли себе на карандаш, и эти вопросы в течение ближайшего времени будут решаться. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения

Завершилась поездка главы региона участием во II Муниципальном форуме Ленинградской области "Победим вместе", где обсуждались актуальные вопросы местного самоуправления, эффективность обратной связи и развитие городской среды.

Наша задача сегодня — задача, которую поставил президент. Главная цель страны — народосбережение, повышение качества жизни, поступательное развитие во имя человека. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко подчеркнул, что развитие территории невозможно без диалога с людьми. Проекты вроде "Нашего общего дома" и инициативы жителей Заневского городского поселения — пример того, как совместная работа меняет жизнь к лучшему.

Видео: Piter.tv