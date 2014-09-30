В Петербурге состоялся финал конкурса "Академия белых ночей"

Тематика нынешнего фестиваля посвящена знаменательной дате — 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

В Петербурге завершился творческий конкурс "Академия белых ночей". Финальное состязание прошло на площадке Президентской академии в Санкт-Петербурге, в центре дополнительного образования "Академия"-2. Конкурс превратился не просто в яркое творческое событие, но и в символ глубокого почтения к памяти героизма советских солдат в Великой Отечественной войне, пишет "Петербургский дневник".

Идея конкурса возникла из желания показать студентам новую грань творчества и позволить каждому проявить себя. Тематика нынешнего фестиваля посвящена знаменательной дате — 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Организаторы надеялись пробудить в молодых людях осознание важности исторической памяти, и эта задача оказалась выполнена: участники ответственно подошли к конкурсной программе, а финальный концерт вызвал восторг публики.

Идейным вдохновителем и директором образовательного центра "Академия" выступила Елена Берник. Она подчеркнула, что конкурс состоял из четырёх категорий: исполнение песен военной поры, авторских композиций о войне, художественного чтения и создание плакатов "Песни Победы". Некоторые конкурсанты представили оригинальные тексты, кто-то исполнил современную песню в стиле частушек, а кто-то выбрал проверенную временем классику.

Один из участников, студент Президентской академии в Санкт-Петербурге Андрей Трапезников, признался, что хотя подобное выступление было для него в новинку, сам процесс выступления доставлял огромное удовольствие. Другой участник, Тимур Башкиров, совмещающий обучение на юридическом факультете с активной творческой деятельностью, заметил, что искусство сопровождает его всю жизнь, являясь важной составляющей наряду с выбранной профессиональной карьерой.

Организаторы подчёркивают уникальность студентов Академии, сочетающих тягу к творчеству с выбором серьезных прикладных специальностей, позволяющих уверенно строить карьеру в самых разных сферах жизни.

Фото: Анастасия Белогурова / "Петербургский дневник"