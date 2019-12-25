Российский корабль-трубоукладчик "Академик Черский" покинул место достройки "Северного потока — 2", участок остаётся по-прежнему недостроенным. Об этом говорит глобальная система позиционирования судов MarineTraffic.
Судно взяло курс на северо-восток. Известно, что судно направляется в Калининрад.
Трубы для достройки СП-2 находятся в немецком порту Мукран. В данный момент в его сторону движутся два корабля снабжения - "Умка" и "Балтийский исследователь".
Ранее стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2".
Фото: pixabay.com
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