Судно взяло курс на северо-восток.

Российский корабль-трубоукладчик "Академик Черский" покинул место достройки "Северного потока — 2", участок остаётся по-прежнему недостроенным. Об этом говорит глобальная система позиционирования судов MarineTraffic.

Судно взяло курс на северо-восток. Известно, что судно направляется в Калининрад.

Трубы для достройки СП-2 находятся в немецком порту Мукран. В данный момент в его сторону движутся два корабля снабжения - "Умка" и "Балтийский исследователь".

Ранее стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2".

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