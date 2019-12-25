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"Академик Черский" покинул место достройки "Северного потока — 2"
Сегодня, 13:39
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matveyvn

"Академик Черский" покинул место достройки "Северного потока — 2"

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Судно взяло курс на северо-восток.

Российский корабль-трубоукладчик "Академик Черский" покинул место достройки "Северного потока — 2", участок остаётся по-прежнему недостроенным. Об этом говорит глобальная система позиционирования судов MarineTraffic.

Судно взяло курс на северо-восток. Известно, что судно направляется в Калининрад.

Трубы для достройки СП-2 находятся в немецком порту Мукран. В данный момент в его сторону движутся два корабля снабжения - "Умка" и "Балтийский исследователь".

Ранее стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2".

Фото: pixabay.com

Теги: академик черский, корабль, севеный поток 2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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