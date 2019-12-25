"Аэрофлот" временно приостановил продажу билетов в Шереметьево

В компании корректируют графики вылетов рейсов.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" временно не осуществляет возврат и переоформление билетов в кассах, расположенных на территории воздушной гавани Шереметьево и офисах продаж. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы оператора. Специалисты добавили, что в кассах и офисах продаж компании не осуществляется возврат денежных средств за билеты, приобретенные у агентов, включая сайты-агрегаторы. Дополнительно из-за периодического ввода временных ограничений в аэропорте продолжается корректировка графиков вылетов пассажирских рейсов.

В связи с периодическим вводом временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" 20 и 21 июля, "Аэрофлот" продолжает корректировать расписание выполняемых рейсов. пресс-служба компании

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Фото: Pitet.tv