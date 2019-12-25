Пулково обслужил 9,7 млн пассажиров за полгода

Наибольшее количество авиапассажиров предпочли внутренние рейсы — 7,6 миллиона человек.

Пресс-служба аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге объявила итоги первого полугодия 2025 года, отметив, что воздушная гавань приняла и отправила 9,7 миллиона пассажиров. Наибольшее количество авиапассажиров предпочли внутренние рейсы — 7,6 миллиона человек. Наиболее посещаемые российские города включали Москву, Калининград и Сочи. Международные перевозки составили 2,1 миллиона пассажиров, среди популярных направлений выделились Стамбул, Анталья и Дубай.

Помимо этого, в указанный период были открыты новые маршруты, включая:

Прямой рейс в Брест (авиакомпания Belavia);

Рейс в Санью и Владивосток ("Аэрофлот");

Нячанг (Ikar);

Новый рейс в Стамбул (AJet);

Маршруты в Наманган и Ургенч (Centrum Air).

Ранее мы сообщили о том, что с 6 августа из Петербурга начнут летать самолёты в Геленджик.

Фото: Piter.TV