"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Петербурга во Владивосток

Маршрут будет обслуживать лайнер Boeing 777 вместимостью 402 пассажира.

С пятницы, 15 июля, авиакомпания "Аэрофлот" увеличила количество рейсов из Петербурга во Владивосток. Об этом рассказали в пресс-службе ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".

Так, количество изменилось с двух до трех рейсов в неделю. Из Петербурга самолеты будут вылетать по средам, пятницам и воскресеньям, рейсы из Владивостока — по понедельникам, четвергам и субботам. Самолет покинет Пулково в 17:15, а прилетать в 8:50 следующего дня. Обратный вылет — в 11:45, а прибытие в город на Неве — в 13:25.

Маршрут будет обслуживать лайнер Boeing 777 вместимостью 402 пассажира.

Ранее самолет из Новосибирска сделал 2 круга над Пулково. Причина – воздушные шары. Экипаж авиакомпании "Россия" принял природное явление за парашютиста.

Фото: Piter.tv

