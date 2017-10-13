Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
"Аэрофлот" отменил 14 рейсов из аэропорта Москвы
Вчера, 20:53
0
ProkVad
1313

"Аэрофлот" отменил 14 рейсов из аэропорта Москвы

0
 
 

В связи с погодными условиями и недостаточно расчищенной полосой взлета и посадки авиакомпания отменила несколько рейсов.

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 14 рейсов из аэропорта Шереметьево 8 февраля. Рейсы отменены как по внутренним, так и по международным маршрутам. Причиной этого стала нерасчищенная взлетно-посадочная полоса. Из-за погодных условий технические службы аэропорта не справляются с таким объемом выпавшего снега, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

"Аэрофлот вынужден внести изменения в расписание рейсов на 8 февраля 2018 года в связи с техническими причинами, возникшими вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные».

Отменены рейсы в Анапу, Белгород, Сыктывкар, Ростов, Пермь, Нижний Новгород, Кишинев, Казань, Магнитогорск, Симферополь, Варшаву, Стамбул, Стокгольм, Ереван. 

Оповещают пассажиров через колл-центр.

"Пассажиры оповещаются через колл-центр, прибывшие в аэропорт будут переоформлены на последующие рейсы и обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: сайт "Аэрофлот"

Теги: аэропорт , аэрофлот , зима , москва , погода , россия
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5