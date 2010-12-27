"Аэрофлот" откроет шесть новых направлений в летний сезон

Авиакомпания будет выполнять рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира

"Аэрофлот" переходит на летнее расписание полётов, которое будет действовать с 25 марта по 27 октября 2018 года. Как сообщает пресс-служба перевозчика, запланировано открытие полетов из Москвы по шести новым авиалиниям.

В летнем сезоне одной из важнейших задач станет обеспечение перевозок в рамках первенства мира по футболу. С 1 мая авиакомпания открывает прямые рейсы из Москвы в Саранск. С открытием рейса в столицу Мордовии маршрутная сеть охватит все города проведения матчей.

Шесть новых авиалиний охватят 52 маршрута на территории России, 16 пунктов в 7 странах СНГ и 78 направлений дальнего зарубежья. Летнее расписание предусматривает существенное увеличение частоты полетов по целому ряду авиалиний в сравнении с зимним сезоном.

Всего с учетом партнерских отношений в сезоне "Лето-2018" будут выполняться рейсы в 72 страны мира, включая Россию. Полёты запланированы по 491 маршруту, 449 из которых не повторяются.