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"Адмиралтейские верфи" вдвое ускорят строительство судов к 2024 году
Сегодня, 16:48
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"Адмиралтейские верфи" вдвое ускорят строительство судов к 2024 году

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Добиться результата хотят за счёт оптимизации производственных процессов.

АО "Адмиралтейские верфи" намерено ускорить процесс судостроения в 2 раза к 2024 году с помощью оптимизации производственных процессов и "бережливых" технологий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Предприятие модернизирует достроечное производство при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в области производительности труда. Напомним, что эта организация курирует нацпроект "Производительность труда" в Петербурге. За 6 месяцев 2022 года специалисты стали изготавливать и монтировать судовые системы вентиляции на 25% оперативнее. Те же положительные изменения планируют произвести и в других видах работы предприятия. 

Отметим, что нацпроект "Производительность труда" реализуется в Северной столице с 2019 года. 

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте построят верфь для крупнотоннажных судов.

Фото: АО "Адмиралтейские верфи"

Теги: адмиралтейские верфи, нацпроекты, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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