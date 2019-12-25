"Адмиралтейские верфи" вдвое ускорят строительство судов к 2024 году

Добиться результата хотят за счёт оптимизации производственных процессов.

АО "Адмиралтейские верфи" намерено ускорить процесс судостроения в 2 раза к 2024 году с помощью оптимизации производственных процессов и "бережливых" технологий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Предприятие модернизирует достроечное производство при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в области производительности труда. Напомним, что эта организация курирует нацпроект "Производительность труда" в Петербурге. За 6 месяцев 2022 года специалисты стали изготавливать и монтировать судовые системы вентиляции на 25% оперативнее. Те же положительные изменения планируют произвести и в других видах работы предприятия.

Отметим, что нацпроект "Производительность труда" реализуется в Северной столице с 2019 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте построят верфь для крупнотоннажных судов.

Фото: АО "Адмиралтейские верфи"