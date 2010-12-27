Станция "Адмиралтейская" закрыта из-за бесхозного предмета

Станцию метро "Адмиралтейская" закрыли на вход и выход. Причина в бесхозном предмете.

Вечером в четверг, 20 июля, станцию метро "Адмиралтейская" закрыли на вход и выход. Как сообщают в пресс-службе подземки, причиной стал бесхозный предмет. Для пассажиров станция недоступна на вход и выход. Не исключено. что причиой всему стал забытый чемодан. Один из очевидцев выложил фотографию стоящей на станции черной сумки на колесиках.

Поезда проезжают станцию без остановок. О закрытии "Адмиралтейской" объявляют по громкой связи в вестибюлях и на эскалаторах метро. Не известно, как долго станция будет недоступна. На место должны приехать специалисты-взрывотехники. чтобы проверить подозрительный пакет. только после этого пассажиров пустят на станцию.

Станцию закрыли в 16.45. Это еще не пик вечернего трафика, но пассажиров в метро уже не мало. Плюс "Адмиралтейской" часто пользуются туристы, из-за ее близкого расположения к главным достопримечательностям города.

Часть пассажиров дожидается открытия станции прямо у входа в метро, так как станции часто открывают спустя 15-20 минут. Кто-то а наземном транспорте собирается добираться до соседних станций.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург