"А Милонов против!": 9 странных инициатив знаменитого депутата

В понедельник, 22 октября, политик предложил отменить амнистию для Тухачевского и Троцкого. Piter.TV решил вспомнить, против кого или чего выступал Милонов в разные годы своей работы в двух столицах.

1. Милонов против MTV

В 2012 году депутат, тогда еще работавший в Заксе Петербурга, начал выступать за закрытие MTV Russia. По словам Милонова, телеканал стал пошлым и пропагандировал низкие нравы. Депутат также отмечал, что в начале нулевых он сам смотрел MTV с удовольствием, так как канал был интереснее. Доподлинно неизвестно, услышал ли Николай Картозия, которого назначили последним генеральным директором MTV, слова Милонова, но в 2013 году музыкальный канал был закрыт. На его частотах стала вещать "Пятница". Однако MTV не исчез из информационного поля - теперь канал вещает в Интернете, и его генеральным директором стала Яна Чурикова.

2. Милонов против Кука

В октябре 2014 года Виталий Милонов попросил запретить въезд в Россию генеральному директору Apple Тиму Куку. Такое решение он принял после того, как глава Apple признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По мнению Милонова, Кук "мог завезти в нашу страну вирус Эболы, СПИД или гонорею".

3. Милонов против "Игры престолов"

В середине июня 2015 года депутат предложил Минкультуры защитить российское информационное пространство от вредных произведений. Гнев Милонова в тот раз разразился из-за популярного в России сериала "Игра престолов". По словам депутата, в сериале он увидел "слишком много эротических и жестоких сцен". "Подобные произведения должны проходить предварительную экспертную оценку", - добавил он.

4. Милонов против Facebook

В том же 2015 году Милонов обнаружил, что "Facebook" позволяет окрашивать аватарки пользователей в "радугу". Это приложение социальная сеть выпустили из-за полной легализации в Америке однополых браков. Тогда чиновник обратился в Роскомнадзор с просьбой закрыть доступ россиян к этой социальной сети. Видимо, письмо до ведомства так и не дошло, поэтому мы до сих пор можем пользоваться творением Марка Цукерберга в России.

5. Милонов против Хэллоуина

Осенью 2017 года Милонов направил обращение министру образования и науки Ольге Васильевой. В своем послании он просил запретить Хэллоуин в школах и детских садах.

Прошу вас рассмотреть возможность запрета проведения праздника "Хэллоуин" в стенах школ и детских садов как неприемлемого ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точек зрения. Цитирует Милонова издание "РБК".

Милонов порывался разъяснить педагогам истинный смысл Хэллоуина и его последствия для здоровья детей. Депутат считал ненормальным то, что "взрослые и дети активно изображают вампиров, маньяков, убийц, монстров и другую нечисть, а также устраивают жестокие розыгрыши и оргии ".

6. Милонов против "Лета" Кирилла Серебренникова

По всей видимости, Милонов решил "хайпануть" как Поклонская, и высказался против фильма "Лето" Кирилла Серебренникова, еще до того, как кинокартина вышла в прокат. Народный избранник попросил Министерство культуры не выдавать киноленте прокатное удостоверение. Он аргументировал решение тем, что сценарий картины уже подвергся критике со стороны коллег и друзей Цоя, а значит - фильм искажает события.

Моя юность проходила именно в то самое время, на тех самых улицах, где собирались и формировались творческие коллективы. Я все прекрасно помню, поэтому считаю, что искажение действительности может оскорбить не только участников тех событий, но и обычных людей, поклонников русского рока. Цитирует Милонова издание "Газета.ру".

Инициативу Милонова отклонили, и фильм "Лето" вышел в прокат 7 июня.

7. Милонов против Бузовой

Этим летом депутат прямо-таки обрушился со злостной критикой на бывшую звезду "Дома-2" и телеведущую Ольгу Бузову. Сначала Милонов высказался по поводу предположительного участия певицы в конкурсе "Евровидение-2019". Депутат заявил, что отрицательно относится к "рептилоидам из телешоу "Дом-2" в любых "реинкарнациях".

Милонов не пощадил бывшую супругу футболиста Тарасова и послее ее выступления на VKfest в Санкт-Петербурге. Народный избранник сообщил, что Бузовой лучше не выступать на сцене, а "заняться кулинарными курсами" или "доить коров". Политик также осудил знак из двух пальцев, который Ольга часто делает на фотографиях, назвав его "фашистским".

8. Милонов против колбасы

В августе этого года в Минпромторг России пришла странная инициатива от депутата Милонова: он призывал запретить называть "колбасой" продукцию с низким содержанием мяса. По словам депутата, товары с таким наименованием могут ввести покупателей в заблуждение.

Логичным шагом со стороны государства стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться „имитацией колбасного изделия". Сообщил политик изданию "Znak"

Кроме того, по словам народного избранника, на этикетках таких изделий "должны указываться вероятные опасности для здоровья".

9. Милонов против Троцкого и Тухачевского

В октябре 2018 года депутат Госдумы предложил отменить реабилитацию революционера Льва Троцкого и военачальника Михаила Тухачевского.

Троцкий вошел в историю как одиозный политик, чья биография отмечена различными антигосударственными деяниями. Виталий Милонов, депутат.

Анализируя личность Тухачевского, депутат пришел к выводу, что его деятельность запомнилась использованием химоружия во время подавления Тамбовского восстания 1920-1921 годов. Кроме того, маршал пытался организовать заговор, чтобы свергнуть сталинское руководство в 1937 году.

Фото: pixabay.com, Piter.TV, Кино-театр.ру, Игра Престолов, Марк Цукерберг, Тим Кук, Лев Троцкий, Ольга Бузова / ВК.