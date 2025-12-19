Пять каналов MTV прекратили вещание в Европе

Под сокращение попали: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live.

В среду, 31 декабря, в Европе официально прекратили вещание сразу пять каналов MTV. Сокращение связано с переходом зрителей к цифровым платформам и социальным сетям, об этом сообщает портал Collider.

Известно, что среди каналов, которые попали под сокращение: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Вещание отключат в Великобритании и Ирландии, позже во Франции, Германии, Австрии, Польше, Венгрии. Более того, MTV закроют в Бразилии и Австралии.

Стоит отметить, что MTV будет вещать в США. Однако в эфир будет выходить исключительно развлекательный контент и реалити-шоу.

Напомним, что телеканал MTV впервые заработал в 1981 и стал одним из самых популярных каналов, благодаря современным передачам.

