АЗС Circle K в Петербурге, Ленобласти, Мурманске и Пскове арендовала "Газпромнефть"

В процессе ребрендинга на АЗС будут установлены стелы сети "Газпромнефть" и добавлены элементы фирменного стиля.

С ноября 2022 года ООО "Газпромнефть-Центр" берет в аренду 21 автозаправочную станцию сети Circle K в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях. Об этом сообщил "Коммерсантъ. Санкт-Петербург".

В процессе ребрендинга на АЗС будут установлены стелы сети "Газпромнефть" и добавлены элементы фирменного стиля.

Канадская компания Alimentation Couche-Tard Inc (бренд Circle K) работала в России через ООО "Серкл Кей Россия" (зарегистрировано в Петербурге) и ООО "Серкл Кей Проперти Рус" (зарегистрировано в Мурманске), по всей России у компании функционировало 38 заправок. После начала СВО Alimentation Couche-Tard Inc заявила о приостановке работы на территории РФ.

Фото: Piter.tv