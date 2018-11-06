Видео: в Выборге набирает обороты программа по благоустройству дворов

Организаторами данных проектов выступают активистское движение граждан и городской совет Выборга.

В Выборгских дворах продолжают появляться новые места для отдыха и занятий спортом. Об этом сообщает медиа группа "Наш Город". Организаторами данных проектов выступают активистское движение граждан и городской совет Выборга.

Так, на Леншоссе 43А появились новые велотренажеры, на которых могут заниматься как дети, так и взрослые. Также над спортивной площадкой соорудили навес, благодаря которому для населения становятся доступны занятия спортом в непогоду. В ближайшее время состоится благоустройство окружающей спортплощадку территории, на которое выделено порядка полутора миллионов рублей. Средства на это инвестировали из областного бюджета при софинансировании руководства Выборгского района.

Также произошло благоустройство 27 и 29 домов на улице Рубежная. В результате которых у жителей появились две новые детские площадки.

В 2018 году по заявкам жителей Выборга благоустроено 5 дворовых территорий: Ленинградское шоссе, д. 41;ул. Кировские Дачи, д. 3а-6; пр. Ленина, д. 22, 24, 28, ул. Мира, д. 3; ул. Гагарина, д. 21; ул. Гагарина, д. 33.

Напомним, раз в квартал выборжане обсуждают с депутатом по своему округу возникающие проблемы. В результате которых находят общие возможные пути решения. Жители округа всегда могут обратиться в приемную депутата, которая расположена по адресу: ул.Рубежная 31 (здание десятой школы). Прием проходит каждый второй и четвертый вторник месяца, с 16.00 до 18.00.

В 2017 году в Выборге участниками программы стали жители более 20 домов. Было благоустроено 17 дворов: Приморское шоссе, д. 36; Приморское шоссе, д. 10; ул. Декабриста Лунина, д. 4; ул. Спортивная, д.10; ул. Васильева, д. 11; ул. Сторожевой Башни, д. 18; ул. Гагарина, д. 45; ул. Гагарина, д. 39; ул. Ушакова, д. 10; пр. Победы, д. 37;ул. Офицерская, д. 14; ул. Большая Каменная, д. 9 и 9/4; ул. Приморская, д. 52; ул. Кривоносова д. 13а, д.13б; ул. Рубежная, д.17; ул. Кривоносова, д. 11б; ул. Куйбышева, д. 21, ул. Сержантская, д. 2, д. 4.

Источник: медиа группа "Наш Город"