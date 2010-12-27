За неделю в Ленобласти число зараженных гриппом и ОРВИ достигло 7,5 тысяч

Госпитализированы уже 92 человека с ОРВИ, а заболели и обратились к врачам 7,5 тысяч.

В Ленобласти увеличивается число заболеваний гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю число зараженных достигло 7,5 тысяч, что на 1,6% больше, нежели на прошлой неделе. Медики утверждают, что наиболее подвержены заболеваниям дети до 14 лет. Об этом сообщает информационное издание 47News.

Стремительно растет количество заболеваний вирусами гриппа и ОРВИ в Ленинградской области. Данные медиков свидетельствуют о том, что по сравнению с прошлой неделей, больных стало на 1,6% больше. Отметим, что госпитализированы уже 92 человека с ОРВИ, а заболели и обратились к врачам 7,5 тысяч. Из общего количества заболевших 61% - дети до 14 лет. Однако, ситуация не тянет на эпидемию, она ниже этого порога на 62%.

Напомним, в настоящее время в Ленобласти активно проходит вакцинация всех желающих. Прививки осуществляют абсолютно бесплатно. Медики уже привили более 437,8 тысяч жителей 47 региона.

Ранее в Piter.TV писали: в целях предупреждения болезни, врачи рекомендуют пользоваться бумажными платками, а не текстильными: чтобы выбрасывать их сразу после использования, а не носить с собой. В транспорте следует держаться ближе к двери, так как оттуда исходит свежий воздух. Из препаратов советуют принимать средства для профилактики гриппа и ОРВИ: Кармолис, Кагоцел, Оциллококцинум, Иммунал, ИРС-19, Гриппферон и некоторые другие, предварительно осуществив консультацию с врачом. Также медики настоятельно рекомендуют не принебрегать прививками от гриппа.

Источник: информационное издание 47News