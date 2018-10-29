В Выборге прошел международный турнир по боксу

Участниками турнира стали спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Выборга, Пскова, Новгородской области, республики Карелия, Финляндии и Эстонии.

В минувшую пятницу, 26 октября, в 16:00 в Выборге состоялось открытие международного турнира по боксу. Соревнования прошли в рамках памяти тренеров Ленинградской области и продлились вплоть до 28 октября. Мероприятие прошло по адресу: Приморская ул., 41, Выборг (спорткомплекс "Фаворит").

Участниками турнира стали спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Выборга, Пскова, Новгородской области, республики Карелия, Финляндии и Эстонии. Соревнования прошли под эгидой общественного объединения "Фаворит-Выборг", федерации бокса Выборгского района и федерации бокса Ленобласти.

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров принял участие известный российский автогонщик Виталий Петров. Также почетным гостем турнира стал известный советский и российский боксёр легчайшей весовой категории, победитель "Игр доброй воли 1986 года" - Александр Артемьев.

Видео: Piter.TV