Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Выборг
Сегодня, 18:52
0
Butenko
914
Код вставки плеера

В Выборге прошел международный турнир по боксу

0
 
 

Участниками турнира стали спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Выборга, Пскова, Новгородской области, республики Карелия, Финляндии и Эстонии.

В минувшую пятницу, 26 октября, в 16:00 в Выборге состоялось открытие международного турнира по боксу. Соревнования прошли в рамках памяти тренеров Ленинградской области и продлились вплоть до 28 октября. Мероприятие прошло по адресу: Приморская ул., 41, Выборг (спорткомплекс "Фаворит").

Участниками турнира стали спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Выборга, Пскова, Новгородской области, республики Карелия, Финляндии и Эстонии. Соревнования прошли под эгидой общественного объединения "Фаворит-Выборг", федерации бокса Выборгского района и федерации бокса Ленобласти. 

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров принял участие известный российский автогонщик Виталий Петров. Также почетным гостем турнира стал известный советский и российский боксёр легчайшей весовой категории, победитель "Игр доброй воли 1986 года" - Александр Артемьев.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг , новости выборга , новости ленобласти , турнир по боксу , фаворит
Категории: Выборг

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5