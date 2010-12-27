Зять попытался убить тещу при малолетнем ребенке

На глазах у внука в бабушку из ружья выстрелил мужчина.

Пенсионерка из Калининского района обратилась в правоохранительные органы после того, как ее попытался застрелить собственный зять. По сообщению местной жительницы, накануне она поссорилась с бывшим мужем дочери. 1 октября мужчина пришел к ней в дом и направил на перепуганную женщину охотничье ружье. Он угрожал расправой при семилетнем внуке петербурженки.

Сам конфликт произошел 29 сентября в квартире по улице Вавилова. Отомстить мужчина решился только спустя два дня после инцидента. Однако, даже проникнув в дом к теще, он не стал целиться в женщину, а выстрелил в пол. Полиция арестовала задержанного. В отношении подозреваемого возбуждено административное дело по статье за мелкое хулиганство.