Спрос на новостройки сместился в Ленобласть, где продажи выросли на 44%

Доля Ленобласти на рынке жилья выросла до 46% за девять месяцев.

Рынок недвижимости Петербурга и Ленинградской области переходит к гибким схемам финансирования на фоне высоких ипотечных ставок и ужесточения условий льготных программ. Покупатели все чаще рассматривают рассрочки, трейд-ин и продажу имеющегося жилья для первоначального взноса. Об этом говорили участники бизнес-завтрака "Деньги и квадратные метры 2026", который прошел в рамках конкурса "Доверие потребителя".

Одним из главных изменений стало перераспределение спроса в пользу Ленинградской области. По данным участников встречи, за первые девять месяцев 2026 года в петербургской агломерации продали около 2 млн кв. м жилья. По итогам года показатель может достигнуть 2,5–2,6 млн кв. м.

Доля Ленобласти в структуре спроса увеличилась до 45–46% против 33% годом ранее. За январь — сентябрь в регионе реализовали около 960 тыс. кв. м жилья. При этом по итогам первых восьми месяцев совокупный спрос в агломерации вырос на 14% благодаря областным проектам: продажи в Петербурге сократились на 33%, а в Ленинградской области увеличились на 44%.

Покупатели все чаще выбирают развивающиеся локации, включая Мурино, Янино, Новосаратовку и Новоселье. Причинами участники рынка назвали разницу в стоимости квартир и ежемесячных платежах. В спальных районах Петербурга при этом сохраняется дефицит предложения, а стоимость жилья остается выше, чем в области.

С начала 2026 года на рынок агломерации вывели 2,4 млн кв. м жилья — примерно столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. На Ленинградскую область пришлось 46% новых проектов, преимущественно в сегменте комфорт-класса. В Петербурге объем предложения ограничивают высокая стоимость земли, нехватка площадок и требования банков к финансовым моделям застройщиков.

Цены на первичное жилье продолжают расти. В Петербурге средняя стоимость предложения с начала года увеличилась на 13%, а по итогам года ожидается рост на 15%. В массовом сегменте цена превысила 320 тыс. рублей за кв. м, в высоком комфорт-классе приблизилась к 400 тыс. рублей. В бизнес-классе средняя стоимость превысила 500 тыс. рублей за кв. м, увеличившись на 7% с начала года. В Ленинградской области жилье подорожало на 11%, а средняя цена приблизилась к 190 тыс. рублей за кв. м.

Основным инструментом ипотечного спроса остается семейная программа. В периоды высокой покупательской активности на нее приходилось не менее 60% кредитных сделок, в остальные месяцы — от 50%. Также распространены программы с субсидированными ставками от банков и застройщиков: их доля в отдельные периоды превышала 40–45% ипотечных сделок.

На фоне дорогих кредитов покупатели активнее используют рассрочки. Участники бизнес-завтрака подчеркнули, что такие программы должны предусматривать понятные условия и прозрачные финансовые обязательства. Существенную роль играют и покупатели из других регионов России: на их долю приходится 35–40% сделок с недвижимостью в Петербурге.

Еще одним способом приобретения жилья становится трейд-ин. По данным представителя одного из агентств недвижимости, за год число сделок по этой схеме выросло на 243%. По оценкам девелоперов, около 80% покупателей новостроек уже владеют вторичной недвижимостью, а 30% готовы продать ее сразу, чтобы направить вырученные средства на первоначальный взнос.

На рынке применяют разные варианты обмена старой квартиры на новую. При маркетинговом зачете жилье выставляют на продажу по рыночной цене, а стоимость выбранной новостройки фиксируют на срок от двух до пяти месяцев. Если продать квартиру в установленный период не удается, оператор может выкупить ее, чтобы обеспечить завершение сделки с застройщиком.

Экспресс-выкуп позволяет быстрее получить деньги, однако обычно предполагает дисконт около 15% от рыночной стоимости. При гарантированном выкупе, который часто доступен постоянным клиентам девелопера, скидка составляет примерно 10%. По данным участников встречи, средства при выкупных схемах могут поступить на эскроу-счет застройщика в течение девяти рабочих дней.

Дополнительной альтернативой ипотеке становится лизинг жилой и коммерческой недвижимости, в том числе объектов, которые еще строятся по договорам долевого участия. Такие программы доступны физическим и юридическим лицам. Сейчас девелоперы и лизинговые компании прорабатывают варианты субсидирования ставки на начальном этапе строительства, чтобы снизить ежемесячную нагрузку на покупателя.

В отличие от залогового кредитования, при котором банки обычно предоставляют 50–60% оценочной стоимости имущества, лизинговая модель позволяет финансировать до 80% рыночной стоимости объекта. В отдельных программах срок договора достигает 20 лет, а платежи рассчитываются по аннуитетной схеме.

Участники встречи также обсудили перспективы рефинансирования. При ставках около 12–13% годовых заемщики уже рассматривают возможность переоформления ипотечных обязательств с дополнительным привлечением средств. Однако массового распространения таких программ эксперты ожидают при дальнейшем снижении ставок. В качестве одного из ориентиров называлось значение ниже 10% годовых.

В новых условиях конкурентоспособность застройщиков все больше зависит от способности предложить покупателю индивидуальную финансовую схему. Она может включать ипотеку, рассрочку, продажу старой квартиры, трейд-ин и другие инструменты. При этом участники рынка подчеркнули, что доступность жилья определяется не только ставками и условиями оплаты, но и прозрачностью обязательств, оценкой платежеспособности клиента и доверием между покупателем, банком и девелопером.

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Фото: Piter.tv