Запись одного слова заставила большое число людей слышать разные слова и фразы.

Звуковая иллюзия в коротком ролике поставила людей в тупик. В социальной сети TikTok австралийский блогер tribeskincare предложила подписчикам прослушать аудиодорожку, на котором записано только одно слово. Однако при этом на записи многим слышатся семь разных слов.

Проверь свой мозг со всеми фразами прокомментировали авторы ролика

Во время демонстрации аудиозаписи блогер вывел на экран такие слова как iphone, nightfall, fortnite, пары чисел 4,9 и 9,4, а также две фразы nice one и eye for an eye. В комментариях к записи подписчики заявили, что действительно смогли расслышать многие из заявленных слов, несмотря на то, что звуковая дорожка не менялась. Многие отметили, что начинали слышать слово только после того, как оно появлялось на экране в текстовом виде.

Видео: TikTok / tribeskincare