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Победитель первого в России конкурса TikTok-талантов получит миллион
Сегодня, 10:20
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Alena_Zinovieva

Победитель первого в России конкурса TikTok-талантов получит миллион

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Отбор участников продлится до 28 февраля 2021 года.

Телеканал "Пятница!" совместно с сервисом TikTok запускают телевизионное шоу талантов. Победитель конкурса получит 1 млн рублей. Об этом рассказали представители телеканала.

Участие в проекте может принять любой желающий. Для кастинга нужно снять ролик, опубликовать его в TikTok с хештегом #тиктокталант и отметить аккаунт телеканала "Пятница!". Отбор продлится до 28 февраля 2021 года.

Талант может быть любым: это и танцы, и пение, и стендап, и рисование, и чтение стихов. В итоге отберут 16 участников, которые поборются за главный приз – 1 млн рублей. На "Пятнице!" будут транслировать отборочные этапы и финал шоу. Победителя выберут при помощи зрительского голосования в TikTok.

Ранее мы писали, что три петербурженки претендуют на титул "Миссис Вселенная 2020".

Фото: pixabay.com

Теги: tiktok, конкурс, таланты
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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