Три петербурженки претендуют на титул "Миссис Вселенная 2020"

Из-за пандемии коронавируса конкурс пройдет в онлайн-формате.

Сразу три жительницы Петербурга прошли в финал международного конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Вселенная 2020". В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

Финал проходит с 1 по 24 декабря. За корону поборются почти 80 участниц со всей планеты – от Австралии до Перу, от Кореи до Великобритании. Среди финалисток известные в своих странах модели, певицы, актрисы и блогеры.

За титул "Миссис Вселенная 2020" также сразятся три петербурженки. В их числе гинеколог Мария Резник, психолог Анна Кудрявцева-Сирадзе и певица Александра Вилюмовская.

Ранее мы писали, что ученые из четырех вузов Петербурга получат мегагранты правительства России.

Фото: Instagram / anna_siradze