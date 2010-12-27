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Звездную закрывали всего на 8 минут
Сегодня, 10:52
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nastya960
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Звездную закрывали всего на 8 минут

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Некоторые горожане отправились на автобусные остановки, хотя станцию довольно быстро проверили.

Во вторник, 21 августа, станция метро "Звездная" закрывалась на 8 минут из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщает пресс-служба подземки. 

"Бесхоз" вновь нарушил планы пассажиров метрополитена. Некоторые горожане отправились на автобусные остановки, хотя "Звездную" открыли через 8 минут - в 10:18.

Пресс-служба подземки

Сейчас "Звездная" открыта и работает в штатном режиме. В Петерюругской подземке пассажиры довольно часто оставляют свои вещи.

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Фото: ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН".

 

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Теги: бесхозные вещи , звездная , метро
Категории: Лента новостей Новости СПб

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