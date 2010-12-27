Петербургский метрополитен закупает морепродукты и снотворное

Организация нуждается в рыбе и лекарстве, погружающем в сон.

Для сотрудников петербургского метрополитена руководство закупает морепродукты на 3,5 миллиона рублей, а также тысячу инъекций снотворного за 615 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте государственных закупок, как сообщают "Невские новости" . В настоящее время уже определены поставщики, которые займутся выполнением заказа.

Интересным фактом является то, что представители метро указали в месте необходимость поставки 21 позиции морских биологических ресурсов. Наибольшее количество занимает филе трески - необходимо поставить 4,5 тонны продукта. Среди медикаментов популярностью пользуется пропфол. Отметим, что переизбыток лекарства вызывает летальных исход для человека.

Максимальная стоимость заключенного соглашения составляла 4,46 миллиона рублей. Однако, выигравшая компания снизила цену до 3,46 миллионов рублей. Все контракты подписаны за счет метрополитена.

Фото: Piter.tv