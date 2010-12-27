Беременная звезда сериала "Папины дочки" попала в аварию

Актриса ждет второго ребенка.

В минувшую среду актриса Дарья Мельникова попала в ДТП. Об этом неприятном событии девушка рассказала в своем Instaram.

Мельникова поделилась со своими фанатами историей своего неудачного дня, который сопровождался постоянными трудностями. В комментариях Дарья рассказала, что за один день случилось "все и в конце дня ДТП". К счастью актриса не пострадала.

Напомним, что ранее стало известно, что Дарья Мельникова и ее супруг Артур Смолянинов станут родителями во второй раз.

Фото: Instagram / melnikovadsh