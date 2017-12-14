Роуз Макгоуэн рассказала омерзительные подробности своего изнасилования

Звезда сериала "Зачарованные" рассказала о том, как она подверглась сексуальному насилию.

Кинозвезда Роуз Макгоуэн продолжает подогревать скандал вокруг ее отношений с продюсером-извращенцем Харви Вайнштейном. Актриса сериала "Зачарованные" выпустила книгу, где в деталях рассказала о своей половой жизни с киногигантом. Например, Роуз Макгоуэн поделилась подробностями самого первого изнасилования со стороны продюсера в 1997 году. Тогда они впервые встретились на фестивале SunDance. Сначала продюсер просто сидел сзади начинающей артистки в кинозале и любовался ее прелестями. А потом пригласил на рандеву, чтобы обсудить детали будущей карьеры знойной брюнетки.

На следующий день они встретились в гостиничном ресторане. Но вкусным ужином и светской беседой дело не ограничилось. По словам актрисы, половой акт произошел в гостиничном номере у бурлящего джакузи.

Цитату из книги приводит газета The Guardian.

Харви пригласил меня к себе, чтобы обсудить перспективы карьеры. А затем изнасиловал меня возле джакузи. Я чувствовала себя грязной. Меня унизили, и я ощутила грусть. Роуз Макгоуэн, книга "Храбрая"

Кроме того, в своем тексте Роуз Макгоуэн называет Харви Вайнштейна "чудовищем". После каждого полового акта он сулил ей "головокружительный взлет" карьеры.

Фото: социальные сети