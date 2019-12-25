Звезда "Сватов" призналась в безденежье

Олеся Железняк известна ролями Ларисы Викторовны Буханкиной в сериале "Сваты" и Галей в "Моей прекрасной няне".

Российская актриса театра и кино Олеся Железняк пожаловалась на безденежье из-за коронавируса. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Олеся Железняк известна ролями Ларисы Викторовны Буханкиной в сериале "Сваты" и Галей в "Моей прекрасной няне". Сейчас актриса больше играет в театре, но как она рассказала сама, ее доходы катастрофически упали из-за пандемии. Люди мало ходят в театр, так как боятся заразиться, большинство гастролей вовсе отменили.

За восемь месяцев было всего две гастроли в Вологде и Петербурге, а раньше я полмесяца проводила в поездках. Олеся Железняк

Актриса рассказала, что ипотеку сейчас выплачивает "худо-бедно потихоньку".

Фото: стоп-кадр из сериала "Сваты"