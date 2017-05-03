Актер посетит Comic Con Russia 2018 в Москве.

В четверг, 6 сентября, стало известно, что звезда "От заката до рассвета" Дэнни Трехо приезжает в Россию. Об этом сообщило ТАСС.

Актер посетит Comic Con Russia 2018 в Москве, где он ответит на все каверзные вопросы фанатов. Также на мероприятие приедет Майкл Рукер, известный по фильму "Стражи Галактики".

Организаторы мероприятия отметили, что артисты будут учавствовать в фото- и автограф-сессии.

Дэнни Трехо - получил широкую известность багодаря работам режиссера Роберта Родригеса. Самый известный фильм с актером "От заката до рассвета". За всю карьеру Трехо исполнил более 200 ролей.

Фото: КиноПоиск