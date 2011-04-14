Дэнни Трехо устроил драку из-за брошенного в него шарика с водой в Калифорнии

Американец попал в скандал из-за недопонимания.

Известный американский актер Дэнни Трехо устроил драку. Инцидент произошел во время праздновения Дня независимости США, который отмечается в стране 4 июля. На территории местного штата Калифорния звезда проявил агрессию после того, как в него кинули шарик, наполненный водой. По информации от новостного портала TMZ, о произошедшем на мероприятии очевидцы уведомили полицию. Однако к моменту прибытия правоохранительных органов, толпа успела разойтись. никто не был задержан.

Дэнни поссорился с местными жителями на мероприятии после того, как в его винтажный автомобиль попал воздушный шар с водой. Дэнни и компания испугались воздушного шарика с водой и вышли из машины, но столкнулись не с теми людьми. публикация TMZ

В настоящее время мнения пользователей социальных сетей относительно драки разделились. Часть юзеров осуждает тех, кто бросил в актера шарик. Остальные полагают, что в таком поведении не было ничего плохоого, так как на самом деле речь идет о "ребячестве".

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Фото и видео: Telegram / SHOT